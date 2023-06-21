На севере Чехии более 20 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком

Среди них двое детей

ПРАГА, 21 июня. /ТАСС/. Столкновение пассажирского поезда с грузовиком произошло в среду у города Либерец на севере Чехии. Травмы получил 21 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил журналистам представитель объединенной службы спасателей и пожарных Михаил Георгиев.

"У Либерца во второй половине дня в среду пассажирский поезд местного сообщения столкнулся с прицепом грузовика, который переезжал через железнодорожный переезд, где отсутствуют шлагбаумы. Травмы получил 21 человек, среди них двое детей", - сказал он.

В поезде находилось 65 пассажиров, среди которых были 19 учащихся четвертого класса одной из местных школ. Медики обследовали пострадавших и установили, что у девяти из них травмы средней степени тяжести, а у остальных - легкие травмы.

"У двоих детей травмы легкие, но, несмотря на это, они были доставлены для комплексного медицинского обследования в больницу", - сказал Георгиев. Причины ЧП расследует полиция. Движение на участке железной дороги, где произошла авария, из-за необходимости проведения ремонтных работ будет восстановлено только через несколько дней.