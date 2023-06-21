В Дагестане в ДТП с автобусом погибли восемь человек

Еще 16 пострадали

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. В Дагестане на трассе "Кавказ" пассажирский автобус столкнулся с легковушкой и "Камазом". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На федеральной дороге Р-217 вблизи населенного пункта Кохановка Кизлярского района в Дагестане произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса, следовавшего из Москвы в Хасавюрт", - сказал собеседник.

Позже в пресс-службе регионального МВД заявили, что в ДТП погибли восемь человек. Ранее сообщалось о девяти жертвах.

В ведомстве также уточнили, что всего столкнулись три транспортных средства, среди которых "Камаз". После аварии транспорт загорелся.

По данным региональной прокуратуры, авария произошла в 18:30, организована прокурорская проверка.

Автобус следовал из Москвы в Хасавюрт. В нем находилось 25 человек. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые уточняют причины ДТП.

В новость внесены изменения (19:52 мск) - уточняется число погибших и количество траспортных средств