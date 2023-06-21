ВМС Канады отправили патрульный корабль Glace Bay на поиски батискафа

На его борту, в частности, находится медицинский персонал, готовый оказать необходимую медпомощь

ОТТАВА, 21 июня. /ТАСС/. Патрульный корабль канадских ВМС Glace Bay отправлен к месту операции по поиску батискафа "Титан" американской компании OceanGate Expeditions. Об этом в среду сообщила журналистам глава Минобороны Канады Анита Ананд.

"Мы продолжаем поддерживать Соединенные Штаты, которые возглавляют поисковую операцию. Недавно мы разместили [в районе поиска] патрульный корабль Glace Bay для оказания помощи в проведении операции <...>. Мы пытаемся сделать все возможное для спасения жизней [людей на батискафе]", - сказала министр.

Ананд добавила, что на борту боевого корабля, в частности, находится медицинский персонал, готовый оказать необходимую медпомощь. Глава Минобороны не стала давать комментарии относительно самой спасательной операции.

Ранее сообщалось, что в ней принимают участие два корабля Береговой охраны Канады "Джон Кабот", оснащенный гидролокатором, и "Копит Хопсон", а также военный самолет, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника.

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом, предназначенным для доставки туристов к месту гибели лайнера "Титаник". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Всего же "Титан" может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов. По информации телеканала Sky News, на борту "Титана", помимо Хардинга, находятся президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.