21 июня, 16:56

В Адыгее около 6 тыс. жителей остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе

Инцидент произошел в поселке Яблоновский

МАЙКОП, 21 июня. /ТАСС/. Водоснабжение около 6 тыс. жителей поселка Яблоновский в Адыгее нарушено из-за повреждения водопровода во время дорожных работ. Об этом в среду сообщил в Telegram-канале глава Тахтамукайского района республики Аскер Савв.

"В ходе дорожных работ в поселке Яблоновский поврежден водопровод по улице Гагарина/Заволянского. По оперативным данным, без водоснабжения остаются порядка 6 тыс. жителей", - написал он.

Бригада специалистов приступила к восстановлению поврежденного участка. Ориентировочное время подачи водоснабжения - до 22:00 мск, уточнил Савв, добавив, что держит ситуацию на личном контроле. 

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РоссияАдыгея
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