21 июня, 17:18

Во Владимирской области произошел пожар в жилом доме

Площадь возгорания составляет 1,1 тыс. кв. м

ТАСС, 21 июня. Пожарные локализовали возгорание на площади 1,1 тыс. кв. м, произошедшее в среду вечером в многоквартирном жилом доме в селе Черкутино Владимирской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в многоквартирном доме в селе Черкутино Собинского района. Пламя локализовано на площади 1,1 тыс. кв. м", - говорится в распространенном сообщении.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение квартиры на втором этаже и кровли здания по всей площади. Из дома эвакуирован 51 человек, в том числе 9 детей, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекли 18 единиц техники и 46 человек личного состава. 

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РоссияВладимирская область
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