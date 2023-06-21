Глава Дагестана поручил обеспечить выплаты семьям погибшим в ДТП с автобусом

Сергей Меликов добавил, что находится на связи с ответственными органами, чьи специалисты работают на месте и выясняют обстоятельства произошедшего

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Материальные выплаты обеспечат семьям погибших и пострадавшим в ДТП с участием автобуса в Дагестане. Такое поручение в среду дал глава региона Сергей Меликов.

"Сейчас важно сделать все необходимое для спасения остальных пострадавших. Уже поручил министру здравоохранения принять исчерпывающие меры для оказания им квалифицированной медицинской помощи. Буду держать этот вопрос на контроле. Дал поручение обеспечить материальные выплаты пострадавшим и семьям погибших", - написал Меликов.

Он добавил, что находится на связи с ответственными органами, чьи специалисты работают на месте и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ДТП с участием автобуса, "Камаза" и легкового автомобиля произошло в среду на трассе "Кавказ" в Дагестане. По предварительным данным, 8 человек погибли и 16 пострадали.