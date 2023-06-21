В США заявили о сохранении надежды на спасение пассажиров батискафа в Атлантике

Поисково-спасательная операция находится в самом разгаре

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Шансы на спасение членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" все еще остаются, поисково-спасательная операция находится в самом разгаре. Об этом заявил на пресс-конференции в среду представитель Береговой охраны США Джейсон Фредерик.

"Полагаю, что, когда поисково-спасательная операция находится в самом разгаре, надежда есть всегда", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Фредерик добавил, что экспертам не удалось определить точный источник шумов, которые ранее зарегистрировал под водой канадский противолодочный самолет. "Мы не знаем, откуда именно исходят шумы", - сказал он. Представитель Береговой охраны США также сообщил, что не может подтвердить информацию, что шумы раздаются через фиксированные промежутки времени, что могло бы свидетельствовать о том, что их производят люди.

"Хорошие новости: мы ведем поиски в том районе, где были зафиксированы шумы, и продолжим это делать", - в то же время отметил он.

Принимающий участие в спасательной операции ученый-океанолог Харт Вордспил уточнил, что шумы действительно похожи на те, что мог бы произвести человек, однако добавил, что пока их изучение продолжается. Он добавил, что в зоне спасательной операции много различных судов и зафиксированные шумы могут исходить от них.

Участники поисковой операции исходят из того, что запас воздуха в батискафе иссякнет в четверг. К настоящему моменту осмотрен район площадью почти 26 тыс. кв. км. По меньшей мере восемь специализированных судов работают в районе поисков.

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом, предназначенным для доставки туристов к месту гибели лайнера "Титаник". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Всего же "Титан" может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов. По информации телеканала Sky News, на борту "Титана" находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.