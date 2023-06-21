В Калмыкии столкнулись три легковых автомобиля и грузовик

В ДТП пострадали три человека

ЭЛИСТА, 21 июня. /ТАСС/. Авария с участием трех легковых и грузового автомобиля произошла на автодороге Р-22 "Каспий" в Калмыкии. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры республики.

"На 120-м км ФАД Р-22 "Каспий" подъезд к городу Элиста, на ремонтируемом участке дороги, произошло столкновение четырех транспортных средств - легковых автомобилей LADA Vesta, LADA Largus, LADA Niva и грузового Renault Magnum. Имеются пострадавшие, которые доставлены медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Сарпинского района Санал Каруев, которым организована координация деятельности прибывших оперативных служб. Полицией проводится проверка, ход которой взят прокуратурой района на контроль, добавили в пресс-службе ведомства.

В ДТП пострадали три человека, несовершеннолетних среди них нет, уточнили ТАСС в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Республике Калмыкия.