Эксперт рассказал, как экипаж пропавшего батискафа может сэкономить кислород

Если они не будут разговаривать, возможно, запаса кислорода хватит еще на сутки, сказал эксперт по исследованию останков "Титаника" Тим Малтин

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Экипаж пропавшего у места крушения "Титаника" батискафа может растянуть запас кислорода на сутки, если откажется от разговоров. Такое мнение высказал в эфире телеканала CNN в среду эксперт по исследованию останков "Титаника" Тим Малтин.

"Им нужно экономить кислород, для этого, например, надо не разговаривать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что могли бы сделать члены экипажа, чтобы увеличить шансы на свое спасение.

"Возможно, тогда запаса кислорода хватит еще на сутки", - добавил он.

В среду представитель северо-восточного подразделения береговой охраны США Джейсон Фредерик отказался отвечать на вопрос о том, сколько кислорода осталось на пропавшем батискафе. Во вторник, в 13:00 по времени восточного побережья США (20:00 мск) он заявлял, что кислорода экипажу хватит еще на 40-41 час. Таким образом, запас кислорода должен истечь около 20:00 21 июня по времени восточного побережья США (03:00 22 июня мск).