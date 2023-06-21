В Дагестане после ДТП с участием автобуса госпитализировали пять человек

Среди них ребенок

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. В Дагестане после ДТП с участием автобуса, "Камаза" и легкового автомобиля госпитализированы пять человек, в том числе ребенок. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В результате ДТП в Кизлярском районе восемь человек погибли, из них двое детей. В больницу города Кизляра госпитализированы пять человек, в том числе один ребенок. Одна женщина ранена тяжело, у остальных - состояние средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что автобус следовал из Москвы в Хасавюрт. В нем находились 25 человек. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые уточняют причины ДТП.