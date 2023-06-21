В Дагестане после ДТП с автобусом организовали проверку

По предварительным данным регионального МВД, в аварии 8 человек погибли и 16 пострадали

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Следователи в Дагестане организовали проверку после ДТП с участием рейсового автобуса, легкового автомобиля и Камаза на трассе "Кавказ" у села Новая Кахановка. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

"Следователями Кизлярского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета по Республике Дагестан проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося 21 июня 2023 года с участием рейсового автобуса Москва - Хасавюрт, легкового автомобиля и грузовика на ФАД (федеральной автомобильной дороге - прим. ТАСС), расположенной на территории села Новая Кахановка, в результате которого погибли люди", - сообщили в управлении.

Отмечается, что на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ДТП с участием автобуса, "Камаза" и легкового автомобиля произошло в среду на трассе "Кавказ" в Дагестане. По предварительным данным регионального МВД, 8 человек погибли и 16 пострадали. Как уточнили ТАСС в экстренных службах региона, автобус следовал из Москвы в Хасавюрт, в нем находились 25 человек. Глава региона Сергей Меликов поручил обеспечить материальные выплаты семьям погибших и пострадавшим.