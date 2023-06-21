В Северной Осетии из-за ливня получили повреждения 1,5 тыс. домов

Жильцы получат единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июня. /ТАСС/. В Северной Осетии в результате ливня, который прошел 18 июня, повреждены 1 500 домовладений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике по итогам оценки ущерба.

"Всего пострадало 1 500 частных домовладений, из них: в городе Владикавказе 45 многоквартирных домов и 45 частных домовладений; в поселке Южный - 143 дома; в поселке Карца - 226 домовладений; в Пригородном районе - 102 дома", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается откачка воды из подвальных помещений подтопленных домовладений. В аварийно-восстановительных работах задействованы более 200 человек, в том числе более 50 волонтеров. "Сил и средств достаточно, ситуация на контроле", - отмечают в ведомстве.

Из-за ливня в воскресенье во Владикавказе введен режим ЧС. Режим ЧС также введен в Пригородном районе Северной Осетии. Там ливень спровоцировал сход селевого потока.

Жильцы всех пострадавших от ливня домов в Северной Осетии получат единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Также в зависимости от ущерба гражданам будут выплачивать от 50 до 100 тыс. рублей.