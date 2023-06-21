Макрон выразил поддержку пострадавшим при взрыве в доме в Париже

Президент Франции поблагодарил спасателей за оперативные действия

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку парижанам, пострадавшим при взрыве в доме на улице Сен-Жак. Его слова в среду приводит телеканал BFM.

"Я хочу обратиться со словами сочувствия ко всем пострадавшим и их семьям, которые переживают тяжелый момент", - отметил он.

Глава государства поблагодарил спасателей за оперативные действия на месте ЧП и оказание помощи раненым.

Взрыв произошел в среду около 16:55 (17:55 мск) в доме на улице Сен-Жак, где находилась школа дизайна "Американская академия в Париже" (Paris American Academy). Для ликвидации последствий ЧП были мобилизованы сотни пожарных и множество бригад скорой помощи. В квартале была отключена подача газа. 29 парижан получили ранения разной степени тяжести, еще два человека пока не найдены.

Среди причин произошедшего парижская прокуратура называет нарушение правил безопасности и "неосторожность отдельных лиц". На месте событий побывал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.