21 июня, 20:17

В Коми на реке Печоре локализовали пожар на буксире-толкаче

Прокуратура даст оценку техническому состоянию судна и действиям капитана

СЫКТЫВКАР, 21 июня. /ТАСС/. Возгорание, произошедшее на буксире-толкаче "Александр Мелехин" на реке Печоре в Усинском районе Республики Коми, локализовано. Об этом сообщил печорский транспортный прокурор Александр Иванов.

"Печорская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием буксира-толкача "Александр Мелехин". В настоящее время возгорание локализовано. Прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, даст оценку техническому состоянию судна и действиям капитана", - сообщил прокурор, его видеокомментарий разместила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, возгорание произошло 21 июня около 17:00 мск на причале села Усть-Уса. 

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