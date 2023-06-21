CNN: обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона Тейшейра не признал вину в суде

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра не признал себя виновным в суде Бостона (штат Массачусетс). Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По его сведениям, Тейшейра заявил о своей невиновности по всем шести пунктам обвинения в получении и передаче секретной информации. Ранее большое жюри присяжных утвердило предложенные прокуратурой обвинения. Согласно обвинительному заключению, Тейшейра, в частности, передавал "информацию о предоставлении оборудования Украине, пути его передачи и способах использования", раскрыл содержание "правительственного документа о статусе конфликта между Россией и Украиной", который содержал "чувствительные разведданные США", а также сведения об изменениях внешней и экономической политики зарубежных стран.

Согласно документу, преступления Тейшейра совершал в период с ноября 2022 по апрель 2023 года. Как следует из заявления Минюста США, по каждому из шести пунктов обвинения Тейшейре грозит до 10 лет тюремного заключения и до 250 тыс. долларов штрафа.