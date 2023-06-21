21 июня, 20:25

В Пскове после столкновения катера с гидроциклом госпитализировали двух человек

Транспортная прокуратура проводит проверку

ПСКОВ, 21 июня. /ТАСС/. Водитель и несовершеннолетний пассажир гидроцикла госпитализированы после столкновения с маломерным судном в акватории реки Великой в Пскове, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

"Псковская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности плавания в связи со столкновением маломерного судна Challenger с гидроциклом 21 июня около 19 часов в акватории реки Великой в районе улицы Ваганова города Пскова. По предварительным данным, водитель и несовершеннолетний пассажир гидроцикла госпитализированы", - говорится в сообщении.

Причины произошедшего уточняются. 

Теги:
РоссияПсковская область
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