Число пострадавших в результате взрыва в Париже выросло до 37

Как сообщили в МВД, четверо находятся в критическом состоянии

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Число пострадавших в результате взрыва в доме на улице Сен-Жак в пятом округе Парижа, по последним данным, составило 37. При этом состояние четверых госпитализированных ухудшилось, сообщил в среду на брифинге министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"33 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо - в критическом, и оно ухудшилось", - отметил министр.

Он добавил, что два человека по-прежнему не обнаружены, спасатели ищут их под обломками обрушившегося здания.

Взрыв произошел в среду около 16:55 (17:55 мск) в доме на улице Сен-Жак, где находилась школа дизайна "Американская академия в Париже" (Paris American Academy). Для ликвидации последствий ЧП были мобилизованы сотни пожарных и множество бригад скорой помощи. В квартале была отключена подача газа.

Среди причин произошедшего парижская прокуратура называет нарушение правил безопасности и "неосторожность отдельных лиц".