В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Было выпущено 10 ракет

ДОНЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Горловке, выпустив 10 ракет. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по Горловке (Никитовский район), выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Горловки сообщил, что ВСУ нанесли удар из РСЗО "Град" по поселку Гольмовский (Никитовский район Горловки).