В Румынии ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем комбинате "Петромидия"

Пострадавших нет

БУХАРЕСТ, 22 июня. /ТАСС/. Пожар, начавшийся в среду на румынском НПЗ "Петромидия" в городе Нэводарь (уезд Констанца), ликвидирован. Об этом сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

"Поскольку существует риск повторного возгорания, технический персонал предприятия в настоящее время опорожняет установку, а пожарные продолжают усилия по ее охлаждению", - отмечается в сообщении.

Взрыв с последующим пожаром произошел в 15:15 (местное время совпадает с московским) на установке по переработке нефти в режиме мягкого гидрокрекинга в ходе работ по ее обслуживанию. На место происшествия оперативно прибыли пожарные машины, машины скорой помощи и спасатели. Местные жители получили на мобильные телефоны сигнал тревоги в связи со значительными выбросами дыма в атмосферу, им было рекомендовано не покидать дома и закрыть окна. Жертв и пострадавших нет.

НПЗ "Петромидия" - крупнейший в Румынии. Он занимает стратегическое положение и обладает разветвленной распределительной сетью по поставкам продукции. На предприятии занято около 1 тыс. работников.

"Петромидия" принадлежит национальной нефтегазовой компании Казахстана KazMunaiGaz International. НПЗ поставляет продукцию в Болгарию, Грузию и Молдавию.