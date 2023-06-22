В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом

Один человек прошел амбулаторное обследование, еще четырех госпитализировали

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Четыре человека госпитализированы после ДТП с рейсовым автобусом Москва - Хасавюрт, "Камазом" и легковым автомобилем у города Кизляр в Дагестане. В результате происшествия погибли 8 человек, 16 получили травмы. Об этом рассказала журналистам министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.

"Сегодня действительно произошла трагедия. Вблизи города Кизляр погибло восемь человек, двое из которых - дети. Пять человек были доставлены в Центральную городскую больницу (ЦГБ) Кизляра. Один пациент обслужен амбулаторно, четыре пациента госпитализированы", - сказала министр.

Как уточнили в Министерстве здравоохранения региона, 9-летний мальчик осмотрен нейрохирургами, он находится под наблюдением. В тяжелом состоянии женщина с сочетанной травмой, проводится операция. Другие пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Для других пострадавших в аварии провели телемедицинские консультации с экспертами из клиник страны. Вместе с министром в Кизлярскую ЦГБ прибыла многопрофильная бригада Дагестанского центра медицины катастроф, которая оказала помощь в подготовке тактики лечения пациентов. "В стационаре есть все необходимое для оказания помощи раненым, все организационные вопросы решаются оперативно", - добавили в министерстве.

Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. "В случае необходимости [он] оперативно организует медицинскую эвакуацию в федеральные медорганизации, - сообщается в телеграм-канале вдомства. - Для определения дальнейшей тактики лечения двоих пациентов планируется проведение телемедицинских консультаций с федеральными медицинскими центрами, подведомственными Минздраву России".