21 июня, 22:00
Военная операция на Украине

На Херсонщине заявили об экокатастрофе в нижнем течении Днепра

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Врио губернатора региона Владимир Сальдо при этом отметил, что река вернулась в свое русло

ГЕНИЧЕСК, 22 июня. /ТАСС/. Днепр вернулся в природные берега, однако в его нижнем течении разворачивается экологическая катастрофа. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в среду в эфире радиостанции "Таврия".

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"Днепр уже вошел в свои природные берега <...>, - сказал он. - Начаты работы по саночистке, по обеззараживанию. По сути, нижняя часть Днепра находится в состоянии экокатастрофы".

Он пояснил, что есть риск распространения инфекции, которую могут разносить птицы, клюющие мертвую рыбу, а также дикие и домашние животные, туши которых течение выносит в Черное море. Поэтому специальные службы ведут мониторинг - сейчас ситуация под контролем. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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