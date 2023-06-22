На Херсонщине заявили об экокатастрофе в нижнем течении Днепра

Врио губернатора региона Владимир Сальдо при этом отметил, что река вернулась в свое русло

ГЕНИЧЕСК, 22 июня. /ТАСС/. Днепр вернулся в природные берега, однако в его нижнем течении разворачивается экологическая катастрофа. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в среду в эфире радиостанции "Таврия".

"Днепр уже вошел в свои природные берега <...>, - сказал он. - Начаты работы по саночистке, по обеззараживанию. По сути, нижняя часть Днепра находится в состоянии экокатастрофы".

Он пояснил, что есть риск распространения инфекции, которую могут разносить птицы, клюющие мертвую рыбу, а также дикие и домашние животные, туши которых течение выносит в Черное море. Поэтому специальные службы ведут мониторинг - сейчас ситуация под контролем.