Что известно о взрыве в Париже

Взрыв произошел в среду в пятом округе французской столицы в доме, где находилась школа дизайна "Американская академия в Париже". Около 40 человек пострадали, многие из них в тяжелом состоянии, сообщают власти. Спасатели продолжают поиски выживших под обломками здания.
Одной из причин ЧП называют нарушение правил безопасности.
ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Что произошло
- Взрыв произошел 21 июня около 16:55 (17:55 мск) в доме на улице Сен-Жак, где находилась школа дизайна "Американская академия в Париже" (Paris American Academy).
- Само здание полностью обрушилось.
- Для ликвидации последствий ЧП были мобилизованы сотни пожарных и множество бригад скорой помощи.
- В квартале была отключена подача газа.
Число пострадавших
- По последним данным, число пострадавших возросло до 37. Причем 33 из них находятся в тяжелом состоянии, а еще 4 - в критическом, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который приехал на место происшествия.
- Два человека по-прежнему не обнаружены, спасатели ищут их под обломками обрушившегося здания.
Причины и реакция
- Среди причин парижская прокуратура называет нарушение правил безопасности и "неосторожность отдельных лиц".
- Ранее высказывалась версия, что причиной ЧП стала утечка газа.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку парижанам, пострадавшим при взрыве.