21 июня, 22:28
Статья

Что известно о взрыве в Париже

EPA-EFE/ Mohammed Badra
© EPA-EFE/ Mohammed Badra

Взрыв произошел в среду в пятом округе французской столицы в доме, где находилась школа дизайна "Американская академия в Париже". Около 40 человек пострадали, многие из них в тяжелом состоянии, сообщают власти. Спасатели продолжают поиски выживших под обломками здания.

Одной из причин ЧП называют нарушение правил безопасности.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Что произошло

  • Взрыв произошел 21 июня около 16:55 (17:55 мск) в доме на улице Сен-Жак, где находилась школа дизайна "Американская академия в Париже" (Paris American Academy).
  • Само здание полностью обрушилось.
  • Для ликвидации последствий ЧП были мобилизованы сотни пожарных и множество бригад скорой помощи.
  • В квартале была отключена подача газа.

Число пострадавших

  • По последним данным, число пострадавших возросло до 37. Причем 33 из них находятся в тяжелом состоянии, а еще 4 - в критическом, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который приехал на место происшествия.
  • Два человека по-прежнему не обнаружены, спасатели ищут их под обломками обрушившегося здания.

Причины и реакция

  • Среди причин парижская прокуратура называет нарушение правил безопасности и "неосторожность отдельных лиц".
  • Ранее высказывалась версия, что причиной ЧП стала утечка газа.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку парижанам, пострадавшим при взрыве.  
 
Теги:
ФранцияМакрон, Эмманюэль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация