Погружавшийся к "Титанику" гидронавт назвал способы спасения "Титана"

По словам Евгения Черняева, нужно найти аппарат и определить, что случилось: застрял он, намотал ли что-либо на винт, придавил ли его лист железа или он забалластирован

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Существуют различные варианты спасения глубоководного обитаемого аппарата "Титан", пропавшего в Атлантическом океане во время туристического погружения на место гибели лайнера "Титаник", поиск решения зависит от первопричины инцидента. Об этом ТАСС заявил гидронавт, командир глубоководных аппаратов Евгений Черняев.

"Надо найти аппарат и определить, что случилось: застрял он, намотал ли что-либо на винт, лист железа его придавил или он забалластирован и не может избавиться от лишнего балласта. Это может быть какой-то небольшой балласт, и, опять же, можно было бы помочь телеуправляемым аппаратом. Но это после того, как мы увидели бы причину. Далее мы должны были бы вернуться на судно и подготовиться к конкретной ситуации", - сказал специалист, совершавший погружения к "Титанику" вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном во время съемок одноименного художественного фильма.

Черняев отметил, что получает данные о ходе спасательной операции в Атлантике от друга, который находится на месте событий. "Сам аппарат цел, не раздавлен. Если у аппарата прочный корпус, он не разрушен, еще возможно спасти людей. У меня уже есть данные, которым я могу верить, от судов, работающих телеуправляемыми аппаратами в этом районе. На месте мой друг, он не знал, что попадет к "Титанику", но в итоге они пришли на место и работают сейчас там", - рассказал он.

Гидронавт назвал способы спасения подводного аппарата в тех случаях, если "Титан" зацепился за обломки "Титаника" или был придавлен ими. "Если что-то намотано на винт, при помощи резака можно моментально отрезать, и они всплывут. Если аппарат придавил лист, мы тоже можем пытаться его поднять, существуют мощные манипуляторы. Если взяться двумя манипуляторами, то можно сдвинуть вес в полтонны", - подчеркнул Черняев.

Специалист рассказал о способах по откачиванию балласта при ситуации с "Титаном". "Если аппарат просто забалластирован и нам надо его спасать, потому что у людей скоро не будет возможности дышать, то надо срочно облегчать аппарат. Его можно потолкать, понять, насколько он утяжелен, насколько ушел в осадок или нет. Если аппарат потолкали, а он смещается в сторону, значит, мы вполне можем его тащить. Мы можем облегчить аппарат, только откачав балласт около тонны, создать плавучесть. Поэтому можно дополнительно взять какой-то сбрасываемый балласт, массивную вещь, которую бы пришли и отпустили с манипулятора, зацепили аппарат и откачали еще балласт", - отметил гидронавт.