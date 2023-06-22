На юге и юго-востоке Приморья дожди могут вызвать подъем уровня рек до 2 м

В региональном гидрометцентре предупредили о возможном подтоплении территорий

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Уровень рек на юге и юго-востоке Приморского края в ближайшие дни может подняться на 1,5-2 м из-за сильных дождей, говорится в гидрологическом бюллетене Приморского гидрометцентра.

"В связи с прогнозируемыми на юге края 22-23 июня дождями, местами сильными, на реках бассейна Японского моря ожидается формирование и прохождение локальных дождевых паводков. На реках южных и юго-восточных районов края ожидаемый подъем уровня воды составит 0,3-1 м, при значительной интенсивности дождя на отдельных участках рек и малых водотоках возможен подъем воды на 1,5-2 м с кратковременным подтоплением прилегающих территорий", - говорится в тексте бюллетеня.

Уточняется, что на остальных реках края ожидаются небольшие колебания уровня воды, на отдельных участках рек на юге центральных районов и в западных районах возможен подъем воды на 0,3 м. Опасных гидрологических явлений специалисты не ожидают.

Ранее синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение из-за сильных дождей на 22-23 июня. Во Владивостоке дождь начался ночью и сейчас усиливается. Дорожные службы города перевели в режим повышенной готовности.​​​​​​