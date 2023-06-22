Эксперт назвал затрудняющие поиск пропавшего "Титана" причины

Гидронавт Евгений Черняев отметил, что на аппарате не было пингера и навигации

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Глубоководный аппарат "Титан", пропавший в водах Атлантического океана в ходе туристической поездки к месту гибели лайнера "Титаник", не был оснащен ни одним из различных средств и систем спасения. Об этом ТАСС заявил гидронавт, командир глубоководного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев.

"На аппарате обязательно должен быть пингер (прибор, периодически излучающий специальный сигнал - прим. ТАСС). Должна быть навигация - это всего лишь один излучатель на аппарате и две закрепленных штанги. И тогда гидроакустические посылки с аппарата приходят к гидрофонам судна и компьютер может вычислить координаты аппарата относительно корабля. Мы видим, что ничего этого на "Титане" нет. Обо всем этом надо думать и проектировать на этапе создания аппарата", - заявил Черняев.

Конструкционно аппарат, выпущенный в США в единственном экземпляре в 2016 году, представлял собой цилиндр из углеродного волокна и титана. "По моим сведениям, у "Титана" было ограничение глубины до 3 тыс. м. При этом они могли ходить на 3,8 тыс. м, потому что форма аппарата в виде трубы была выгодна для большого давления и равномерной нагрузки в разных местах. Лучше всего была бы сфера, но труба удобна, чтобы посадить больше пассажиров. В слабых местах, где получается больший прогиб, титан запоминает эти циклические нагрузки и в нем появляются микротрещины. <…> На каком-то спуске корпус начал бы рушиться - этого пришлось бы ждать не так долго. Уже видно неграмотность, дилетанты даже стали бы интересоваться, а тут люди, похоже, даже и не хотели ничего знать", - подчеркнул эксперт.

По словам Черняева, на "Титане" отсутствует аварийный буй и проблесковый маяк. "Он не оборудован ни маячком, ни всплываемым аварийным буем - тонкий тросик, который всплывает и приносит на поверхность радиомаяк. И еще проблесковый маяк, чтобы его найти в темноте. Корабль подходит туда по пеленгу и по курсу и видит проблесковый маяк. Я смотрю на снимки и ничего из этих устройств не вижу на "Титане", - добавил Черняев.