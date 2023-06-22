22 июня, 00:47

В Якутске в ДТП пострадали пять человек

Их доставили в больницу

ЯКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на улице Красильникова в Якутске, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"По уточненным данным, водитель автомобиля Toyota Allion в результате заноса совершил выезд на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Suzuki Jimny, от удара произошло опрокидывание Toyota Allion", - говорится в сообщении. В результате ДТП пострадало четыре пассажира Toyota и водитель автомобиля Suzuki.

На месте были задействованы две единицы техники и семь спасателей МЧС России, а также сотрудники ДПС и работники скорой медицинской помощи. Пострадавшие доставлены в республиканскую больницу №2, характер травм уточняется. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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