США подтвердили, что к поиску батискафа подключится высокотехнологичный аппарат из Франции

По данным газеты The New York Post, речь идет о "подводном роботе" Victor 6000, который может погружаться на глубину до 6 км

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Высокотехнологичный французский глубоководный аппарат Victor 6000 подключится к поиску пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан". Об этом заявил в среду представитель северо-восточного подразделения береговой охраны США Джейсон Фредерик на брифинге, трансляцию которого вели американские телеканалы.

Он отметил, что в зону проведения поисково-спасательной операции направляются несколько дистанционно управляемых аппаратов. "Я бы хотел обратить внимание на один из них, который направляющиеся сюда французские специалисты доставят на борту французского судна. Это высокотехнологичный аппарат", - отметил Фредерик. Таким образом он подтвердил сообщение AFP о том, что на борту французского океанографического судна "Аталант", которое направляется в район проведения поисково-спасательной операции, находится глубоководный автономный аппарат.

Как поясняет газета The New York Post, речь идет о "подводном роботе" Victor 6000. Он может погружаться на глубину до 6 км, что позволяет ему работать в месте залегания обломков лайнера "Титаник" на глубине 3,8 км. Он должен быть доставлен в зону проведения поисково-спасательной операции на борту французского исследовательского судна к вечеру среды по времени восточного побережья США (утро четверга мск). Таким образом у специалистов останется около 12 часов на то, чтобы использовать его прежде, чем на борту пропавшего батискафа, согласно расчетам, закончится запас кислорода.

Как поясняет издание, Victor 6000 оснащен манипулятором, при помощи которого специалисты в дистанционном режиме смогут высвободить батискаф, если в случае его обнаружения выяснится, что он застрял среди обломков лайнера. Кроме того, аппарат могут использовать для того, чтобы присоединить к батискафу, в случае его обнаружения, трос, при помощи которого, как ожидается, его удастся поднять на поверхность.