В Японии на территории протонного ускорительного комплекса произошло возгорание

После инцидента сотрудники J-PARC изменений в показателях местного радиационного фона не зафиксировали

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Возгорание произошло в четверг на территории протонного ускорительного комплекса J-PARC, расположенного на востоке Японии. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что инцидент был зафиксирован в зоне радиационного контроля комплекса, где возникла неисправность в блоке питания. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание, в ходе произошедшего никто не пострадал. Сотрудники J-PARC также не зафиксировали изменений в показателях местного радиационного фона.

Администрация комплекса намерена провести расследование для установления причины возгорания и принятия мер по недопущению повторения подобных инцидентов.

На территории J-PARC изучаются вопросы, связанные с проблемами ядерной физики и физики элементарных частиц. В частности, с помощью коллайдера проводятся исследования нейтрино.