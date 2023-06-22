WSJ: специалисты планировали с помощью батискафа собрать образцы ДНК рядом с "Титаником"

По информации издания, эксперты, находящиеся на корабле, обеспечивающем поддержку батискафа, рассчитывали "изучить бактерии, связанные с наростами ржавчины"

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Компания OceanGate Expeditions рассчитывала при помощи глубоководного аппарата "Титан" собрать образцы ДНК в месте залегания обломков лайнера "Титаник". Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронные письма представителей компании.

Как пишет издание, помимо доставки к месту крушения "Титаника" туристов, батискаф планировалось использовать для забора воды в месте залегания обломков лайнера для дальнейшего изучения на предмет наличия образцов ДНК живых организмов. Эксперты, находящиеся на корабле, обеспечивающем поддержку батискафа, рассчитывали "изучить бактерии, связанные с наростами ржавчины" на корпусе "Титаника", а также получить информацию об организмах, живущих в донном иле.

Газета приводит слова Стива Барретта, главы компании eDNAtec, занимающейся изучением образцов ДНК, взятых из окружающей среды, который подтвердил, что фирма сотрудничает с OceanGate Expeditions. Он отметил, что eDNAtec занимается изучением образцов ДНК, полученных при погружении батискафа OceanGate Expeditions к останкам "Титаника" в 2022 году. Цель проекта - отслеживать изменения морской флоры и фауны в месте залегания обломков лайнера.