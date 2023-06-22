В Алтайском крае площадь лесного пожара выросла до 9 тыс. га

К ликвидации возгорания привлекли 256 человек и 100 единиц техники

БАРНАУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Площадь лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края выросла с 7,1 тыс. до 9 тыс. га.

Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

"Продолжаются работы по тушению пожара в Лебяжинском лесничестве (Егорьевский район). Ориентировочно на утро 22 июня площадь пожара составила 9 тыс. га", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы силы и средства Боровлянского лесхоза, учреждения по защите лесов "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков: 256 человек и 100 единиц техники. Контролирует ситуацию с воздуха вертолет Robinson, тушить помогает самолет-амфибия Бе-200. Ожидается, что в ближайшее время на помощь в Егорьевский район прибудут спасатели из Ханты-Мансийского автономного округа.