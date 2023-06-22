У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6

Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км

ТАСС, 22 июня. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в море у берегов Крымского полуострова в четверг утром. Эпицентр располагался в 59 км от Севастополя, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, землетрясение произошло в 05:42 в море южнее Севастополя на глубине 10 км.

Крым является сейсмоопасным регионом, расположен на окраине Средиземноморского (Альпийско-Гималайского) складчатого пояса. За последние 100 лет в Крыму фиксировали толчки магнитудой 5-7. Самое сильное землетрясение произошло в сентябре 1927 года в районе Ялты, по некоторым источникам, магнитуда достигала 9. Тогда было разрушено более 70% построек города.