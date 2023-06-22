Сальдо сообщил об обстреле ВСУ мостов на границе между Херсонщиной и Крымом

Врио губернатора Херсонской области отметил, что транспортное сообщение между регионами продолжает действовать

ГЕНИЧЕСК, 22 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом, использовав для удара, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов - мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет", - написал он в телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что транспортное сообщение между областью и Крымом продолжает действовать, временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.