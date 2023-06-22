В США сообщили, что запас кислорода на батискафе "Титан" иссякнет к 14:08 мск

Эксперты рассказали NBC, что теоретически находящиеся на борту батискафа могут сократить потребление кислорода, что позволит растянуть его запасы на более длительное время

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Запас кислорода на пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан" иссякнет в четверг к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск). Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на представителя Береговой охраны США.

Как сообщалось ранее, аппарат, пропавший в районе крушения лайнера "Титаник", способен обеспечивать пассажиров воздухом в течение 96 часов. "Береговая охрана США прогнозирует, что запас кислорода на "Титане" иссякнет в четверг в 07:08 по времени восточного побережья США", - сообщает NBC. При этом опрошенные ей эксперты отмечают, что теоретически находящиеся на борту батискафа могут сократить потребление кислорода, что позволит растянуть его запасы на более длительное время.

По данным телекомпании, район проведения поисково-спасательной операции в Атлантическом океане растет в геометрической прогрессии и уже более чем вдвое превышает территорию штата Коннектикут, площадь которого составляет более 14,3 тыс. кв. км. Поиск ведется на глубине до 4 км. В операции принимают участие несколько кораблей, а также несколько автономных подводных аппаратов, призванных определить местонахождение батискафа.

Как пишет NBC, основные усилия сосредоточены в районе, где ранее с помощью гидролокационного оборудования были зарегистрированы шумы. При этом NBC со ссылкой на двух представителей Министерства внутренней безопасности США сообщало, что специалисты пришли к выводу, что эти шумы не были стуками, исходившими от глубоководного аппарата. Северо-восточное подразделение Береговой охраны США в свою очередь сообщило, что поиски в районе обнаружения шумов "дали негативный результат".