22 июня, 04:45,
обновлено 22 июня, 04:57
Военная операция на Украине

Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту на севере Крыма

astat/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons, архив
Чонгарский мост
© astat/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons, архив

По словам главы республики, пострадавших нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг ночью нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

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"Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа", - сообщил он.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале отметил, что работа сухопутного коридора через новые регионы не нарушена. "Крым с Херсонской областью соединяют три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора. Пока идет обследование конструкций Чонгарского моста, просим выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую области маршрут через город Армянск", - написал Крючков.

Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, для удара по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом ВСУ использовали, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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