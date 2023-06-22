В Туве продлили особый противопожарный режим до 12 июля

В регионе зафиксировали 16 лесных пожаров

ТАСС, 22 июня. В Туве до 12 июля продлили особый противопожарный режим. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На территории Республики Тыва особый противопожарный режим продлен до 12 июля 2023 года. В республике действуют 16 лесных пожаров на общей площади 1 389,8 га", - пояснили в пресс-службе.

По данным правительства, в тушении пожаров задействовали 289 человек. В резерве Минлесхоза Тувы находятся еще 89 человек и 103 единицы техники.

Синоптики Гидрометцентра обещают до конца недели в Кызыле до +26 градусов. Возможен ветер местами до 25 м/с. В такую погоду усиливается риск возникновения природных пожаров.

Особый противопожарный режим действовал в Туве с 20 апреля по 21 июня включительно.

При особом противопожарном режиме в Туве установили дополнительные требования пожарной безопасности. Ограничат пребывание жителей в лесах и въезд в них транспортных средств, запретят использовать открытый огонь (костры, мангалы и так далее) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, запретят сжигать сухую траву, отходы и мусор в лесах.