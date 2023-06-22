22 июня, 05:42

Кличко сообщил о двоих погибших в результате взрыва в жилом доме в Киеве

John Moore/ Getty Images, архив
Киев
© John Moore/ Getty Images, архив

По данным мэра, еще двое госпитализированы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в 16-этажном жилом доме в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-этажном доме в Днепровском районе столицы. Двое пострадавших госпитализированы, а двоим медики оказали помощь на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

Кличко сообщил, что из разрушенного дома эвакуировали 18 человек. "Город уже определил два интерната в Днепровском районе для временного проживания людей из поврежденного дома", - уточнил он.

В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям ранее сообщили, что взорвался газ в одной из квартир дома. В результате инцидента разрушены четыре квартиры, еще 16 получили повреждения. В настоящий момент пожар локализован. 

Теги:
УкраинаКличко, Виталий Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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