В КНР полиция задержала владельцев и работников ресторана, где от взрыва погиб 31 человек

Все их активы заморожены

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Полиция города Иньчуань на севере Китая задержала девять граждан страны - владельцев и работников ресторана, где в результате взрыва погиб 31 человек и пострадали еще 7. Об этом в четверг сообщил партком Нинся-Хуэйского автономного района.

По его сведениям, все активы указанных лиц заморожены. В связи с ЧП председатель КНР Си Цзиньпин распорядился ужесточить контроль за безопасностью на ключевых объектах страны. Власти приступили к расследованию обстоятельств и причин происшествия.

Как проинформировало агентство Xinhua, причиной взрыва стала утечка газа. Он произошел в среду в 20:40 по пекинскому времени (15:40 мск). Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать личности погибших. Жителей, которые проживают рядом с местом происшествия, временно переселили в отели.