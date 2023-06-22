Бывший пассажир OceanGate Expeditions заявил, что батискафы компании часто теряют связь

По словам продюсера мультсериала "Симпсоны" Майка Рейсса, такое происходило во время всех его четырех 10-часовых погружений, включая одно к месту гибели "Титаника"

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Бывший пассажир аппарата компании OceanGate Expeditions заявил, что во время четырех его погружений батискаф терял связь. Об этом продюсер мультсериала "Симпсоны" Майк Рейсс заявил в среду в интервью телеканалу ABC.

По его словам, во время всех четырех 10-часовых погружений, включая одно к месту гибели лайнера "Титаник", батискаф терял связь. "Каждый раз, когда они теряли связь, кажется, что это просто заложено в саму систему <...>. Всегда в глубине души вы понимаете, что это опасно и любая маленькая проблема обернется крупной катастрофой", - сказал Рейсс. Он также подчеркнул, что перед каждым погружением подписывал соглашение, "в котором [слово] "смерть" упоминается три раза на первой странице".

Ранее телекомпания NBC информировала, что запас кислорода на пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан" иссякнет в четверг к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск). По данным телекомпании, район проведения поисково-спасательной операции в Атлантике растет в геометрической прогрессии и уже более чем вдвое превышает площадь штата Коннектикут, которая составляет более 14,3 тыс. кв. км. Поиск ведется на глубине до 4 км.