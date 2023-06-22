В Японии арестовали женщину, угрожавшую взорвать вокзал на западе страны

Из-за ее действий на два часа был закрыт вокзал

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции Японии в четверг арестовали 21-летнюю безработную женщину, которая угрожала устроить взрыв на вокзале в городе Окаяма на западе страны. Об этом сообщил телеканал NHK.

19 июня женщина оставила на вокзале картонную коробку, к которой прикрепила листовку с угрозами. В связи с этим вокзал на два часа был закрыт для пассажиров. После ареста она рассказала полицейским, что в интернете ее нанял неизвестный, пообещавший вознаграждение за содеянное.

По данным следствия, похожие коробки с угрозами были обнаружены еще в пяти близлежащих местах, включая здание местного университета. Сотрудники полиции приступили к расследованию для установления организатора этих действий и выяснения его мотивов.