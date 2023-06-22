На месте удара ВСУ по мосту в Херсонской области нашли осколки с французской маркировкой

По предварительным данным, украинские силовики применили ракеты Storm Shadow

ГЕНИЧЕСК, 22 июня. /ТАСС/. Осколки с французской маркировкой найдены на месте удара ВСУ по мосту в Херсонской области, по предварительным данным, ВСУ использовали ракеты Storm Shadow, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщил ТАСС представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил), следователи приступили к работе на месте.

Глава республики Крым Сергей Аксенов ранее сообщил, что ВСУ в ночь на 22 июня нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, пострадавших нет, движение транспорта приостановлено.