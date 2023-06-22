22 июня, 06:41,
обновлено 22 июня, 06:57
Военная операция на Украине

На месте удара ВСУ по мосту в Херсонской области нашли осколки с французской маркировкой

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

По предварительным данным, украинские силовики применили ракеты Storm Shadow

ГЕНИЧЕСК, 22 июня. /ТАСС/. Осколки с французской маркировкой найдены на месте удара ВСУ по мосту в Херсонской области, по предварительным данным, ВСУ использовали ракеты Storm Shadow, передает корреспондент ТАСС.

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Как сообщил ТАСС представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил), следователи приступили к работе на месте.

Глава республики Крым Сергей Аксенов ранее сообщил, что ВСУ в ночь на 22 июня нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, пострадавших нет, движение транспорта приостановлено. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссияФранцияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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