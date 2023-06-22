WP: ВМС США могут использовать глубоководную систему FADOSS для поднятия батискафа Titan

При этом, по словам бывшего главы Береговой охраны США адмирала Пола Зукунфта, стоимость такой спасательной операции может исчисляться миллионами долларов

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Военно-морские силы США могут задействовать для спасения глубоководного аппарата Titan, пропавшего в Атлантическом океане, комплекс Flyaway Deep Ocean Salvage System (FADOSS), позволяющий поднять на поверхность тяжелые предметы с глубины более 6 км. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post.

Издание уточняет, что обломки лайнера "Титаник", в районе местонахождения которых пропал батискаф, лежат на глубине 3,8 км. По словам бывшего главы Береговой охраны США адмирала Пола Зукунфта, стоимость такой спасательной операции может исчисляться миллионами долларов с учетом расходов на топливо, персонал и техническое обслуживание. Зукунфт, возглавлявший ведомство с 2014 до 2018 года, отметил, что не знает, использовалась ли система FADOSS для спасения людей.

Адмирал считает, что провести такую операцию успешно практически невозможно. "Я бы назвал это "Миссия невыполнима", - сказал он. - Ограниченное время делает миссию невозможной для осуществления". По мнению Зукунфта, батискаф не может быть поднят на поверхность без задействования значительных ресурсов, подготовленных заранее.

19 июня американская компания OceanGate Expeditions, которой принадлежит аппарат, потеряла связь с ним. Titan предназначен для доставки туристов к месту гибели "Титаника". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, связь с аппаратом пропала примерно через 1 час 45 минут после начала погружения 18 июня. Согласно информации телеканала Sky News, на борту батискафа находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что район проведения поисково-спасательной операции в Атлантическом океане растет в геометрической прогрессии и уже более чем вдвое превышает территорию американского штата Коннектикут, площадь которого составляет более 14,3 тыс. кв. км. Поиск ведется на глубине до 4 км.