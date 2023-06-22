NYT: жена владельца пропавшего батискафа оказалась потомком погибшей на "Титанике" пары

По сведениям газеты The New York Times, Венди Раш является праправнучкой известного магната и его жены, двух самых богатых людей на борту лайнера

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Жена президента и основателя OceanGate Expeditions Стоктона Раша, который находится сейчас на батискафе "Титан", является праправнучкой предпринимателя Исидора Штрауса и его жены Иды, чью историю любви показал режиссер Джеймс Кэмерон в фильме "Титаник". Об этом в среду сообщила газета The New York Times со ссылкой на архивные записи.

По ее данным, Венди Раш является праправнучкой известного магната и его жены, двух самых богатых людей на борту "Титаника".

Как отмечает издание, Исидор и Ида Штраус стали известны всему миру своей трагической историей любви. Выжившие в катастрофе вспоминали позже, что женщина отказалась сесть в спасательную шлюпку без своего супруга, с которым она прожила более 40 лет. Художественная версия истории Штраусов была запечатлена Кэмероном, который в своем фильме создал кадр с пожилой парой, лежащей в постели, когда вода уже заливает каюту.

Лайнер "Титаник" отправился в свой единственный рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.