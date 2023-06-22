Экс-начальник ГУЭБиПК МВД России Сугробов вышел из колонии

Скопинский районный суд Рязанской области принял прошение об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника правоохранительных органов, осужденного за превышение должностных полномочий

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов вышел из колонии. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сугробов вышел из колонии. Прокуратура не обжаловала постановление суда, который удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении", - сказал собеседник агентства.

6 июня Скопинский районный суд Рязанской области принял прошение об УДО Сугробова, приговоренного к 12 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. По решению суда, Сугробову по-прежнему запрещено занимать какие-либо должности в правоохранительных органах.

В конце апреля 2017 года Мосгорсуд признал бывшего начальника ГУЭБиПК МВД России Сугробова виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества, ему назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже Верховный суд РФ смягчил приговор до 12 лет лишения свободы.

По версии обвинения, Сугробов в 2011 году создал преступное сообщество из числа своих подчиненных. Схема совершения преступлений заключалась в фальсификации доказательств, которые являлись основанием для уголовного преследования. Бывшее руководство ГУЭБиПК МВД таким образом создавало видимость успешного выполнения служебных задач.