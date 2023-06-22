СМИ: более 32 тыс. жителей Новой Зеландии эвакуируют из-за ливней

На фоне экстремальных погодных условий уровень воды в реке Вайпао, протекающей через город Гисборн, поднялся на 7,5 м из-за чего в городе началось наводнение и возникла угроза оползней

СИДНЕЙ, 22 июня. /ТАСС/. Более 32 тыс. жителей города Гисборн, расположенного на восточном побережье Северного острова, получили в четверг предписание о немедленной эвакуации из-за разлива реки Вайпао, вызванного ливнями. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, из-за экстремальных погодных условий уровень воды в реке Вайпао, протекающей через Гисборн, поднялся на 7,5 м из-за чего в городе началось наводнение и возникла угроза оползней. "Жителей города Гисборн просят немедленно покинуть свои дома, поскольку уровень воды в реке продолжает подниматься", - отмечает местный штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В метеослужбе Новой Зеландии MetService сообщили, что обильные дожди с сильным ветром прогнозируются на всем восточном побережье Северного острова по меньшей мере до конца недели. Из-за схода оползней в регионе перекрыты ряд автомагистралей. "Сильные дожди будут идти в ближайшие три дня, ожидается, что за это время в регионе выпадет от 250 до 350 мм осадков", - сказал сотрудник MetService Эндрю Джеймс, отметив, что к вечеру четверга выпало более 220 мм осадков в Гисборне и его окрестностях.

Предупреждение о возможной эвакуации было направлено жителям полуострова Коромандель, побережья залива Пленти, где в ближайшие сутки ожидается до 160 мм осадков, и северо-восточной оконечности Южного острова. Там синоптики прогнозируют до 250 мм осадков до 24 июня.