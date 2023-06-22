ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов СБУ, готовивших подрыв железной дороги

Их задержали в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе диверсантов СБУ, совершивших покушения на должностных лиц и готовивших подрыв на железной дороге. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области. Задержанными лицами совершены покушения на жизни руководителей государственных структур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался", - сообщили в ЦОС.

"В ходе расследования указанных преступлений получена информация о планируемом террористами подрыве железнодорожных путей в момент следования по нему состава, перевозящего военную технику и грузы для ВС РФ. Диверсия готовилась с применением самодельного взрывного устройства, которое было получено участниками преступной группы от представителей СБ Украины", - отметили в ФСБ.

"Террористы задержаны в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях", - добавили в ЦОС. В отношении них следственным подразделением УФСБ России по Запорожской области возбуждены уголовные дела по статьям 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ, они заключены под стражу. Проводится документирование преступной деятельности участников группы.

Это уже вторая диверсионная группа, обезвреженная за последние дни в Запорожской области. Накануне в УФСБ по Запорожской области сообщили о задержании участников диверсионной группы из жителей Мелитополя, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины для покушений на представителей органов власти, у них изъяты компоненты и инструкции для изготовления самодельных взрывных устройств.