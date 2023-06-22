Задержанные в Мелитополе диверсанты СБУ дали признательные показания

Они в том числе признались в причастности к совершению подрывов в Запорожской области и покушению на главу одного из предприятий

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Четверо диверсантов СБУ, которые были задержаны сотрудниками ФСБ в Мелитополе, дали признательные показания. На видео, предоставленном ТАСС Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержанные в том числе признались в причастности к совершению подрывов в Запорожской области и покушению на главу одного из предприятий.

"В 2022 году был завербован сотрудниками СБУ для совершения диверсионно-разведовательных действий. С этой целью я вел наблюдение за военными объектами, руководителями военно-гражданской администрации. Для наблюдения привлекал свои связи, изучал пути их следования, место жительства. Полученную информацию передавал СБУ. Указания совершения взрыва поступали и мне. Для этих целей через тайники мне передавались компоненты самодельного взрывного устройства, которые я собирал по инструкции СБУ и использовал для ряда взрывов на территории Запорожской области", - рассказал один из задержанных. Кроме того, по словам задержанного, он также предпринял еще одну попытку диверсии, но она не была совершена по независящим от него причинам.

Другая задержанная призналась, что причастна к покушению на руководителя предприятия в Запорожской области. "Помогала осуществлять наблюдение за передвижением железнодорожных составов. Данную информацию передавала родственнику, который впоследствии передавал это СБУ. Также я помогала осуществлять доставку взрывного устройства на место дальнейшей диверсии. Я помогала осуществлять наблюдение за одним из руководителей предприятия в Запорожской области. Эта информация в дальнейшем использовалась СБУ для выбора места и способа подрыва", - сказала она.

Также о причастности к покушению на руководителя крупного предприятия рассказала третья задержанная. "Вела наблюдение за руководителем одного из крупных предприятий Запорожской области. Полученную информацию передавала <...> сотрудникам СБУ для того, чтобы выбрать место и способ подрыва", - отметила она. Четвертый задержанный сообщил, что ему было дано задание собрать самодельное взрывное устройство, перевести его к железной дороге и заложить.

В четверг ЦОС ФСБ России сообщил, что сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе диверсантов СБУ, совершивших покушения на должностных лиц и готовивших подрыв на железной дороге.