Что известно об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым. Повреждено дорожное покрытие, жертв и пострадавших нет.
По предварительным данным, удар нанесен британской ракетой Storm Shadow. Однако на осколках боеприпаса была найдена и французская маркировка.
ТАСС собрал основное об украинском ударе.
Что произошло
- Вооруженные силы Украины нанесли удары по мостам вблизи Чонгара на административной границе между Херсонской областью и Крымом в восточной части Перекопского перешейка.
- Взрывотехники проводят экспертизу, чтобы точно определить тип боеприпаса. На месте работают следователи. По предварительным данным, использовались британские ракеты Storm Shadow.
- На месте удара найдены осколки снаряда с французской маркировкой, передает корреспондент ТАСС.
О последствиях
- Повреждено дорожное полотно, движение через Чонгарский мост приостановлено.
- Жертв среди людей, по предварительным данным, нет.
Восстановление движения
- По Чонгарскому мосту (близ Джанкоя) проходит один из трех путей в Крым из Запорожской и Херсонской областей. Два других пункта пропуска ("Перекоп" и "Армянск") находятся в районе Армянска.
- Транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать. Автотранспорт идет по резервному маршруту.
- Власти Крыма рекомендуют следовать в Запорожскую и Херсонскую области через Армянск.
- Очередей на пункте пропуска в Армянске практически нет, время досмотра занимает обычные 20-30 минут.
- Движение транспорта через Крымский мост осуществляется в штатном режиме, также в полном объеме функционирует паромная переправа, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.