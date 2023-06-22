Что известно об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым. Повреждено дорожное покрытие, жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, удар нанесен британской ракетой Storm Shadow. Однако на осколках боеприпаса была найдена и французская маркировка.

ТАСС собрал основное об украинском ударе.

Что произошло

  • Вооруженные силы Украины нанесли удары по мостам вблизи Чонгара на административной границе между Херсонской областью и Крымом в восточной части Перекопского перешейка.
  • Взрывотехники проводят экспертизу, чтобы точно определить тип боеприпаса. На месте работают следователи. По предварительным данным, использовались британские ракеты Storm Shadow.
  • На месте удара найдены осколки снаряда с французской маркировкой, передает корреспондент ТАСС.
© Владимир Бондаренко/ Александр Полегенько/ ТАСС

О последствиях

  • Повреждено дорожное полотно, движение через Чонгарский мост приостановлено.
  • Жертв среди людей, по предварительным данным, нет.

Восстановление движения

  • По Чонгарскому мосту (близ Джанкоя) проходит один из трех путей в Крым из Запорожской и Херсонской областей. Два других пункта пропуска ("Перекоп" и "Армянск") находятся в районе Армянска.
  • Транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать. Автотранспорт идет по резервному маршруту.
  • Власти Крыма рекомендуют следовать в Запорожскую и Херсонскую области через Армянск.
  • Очередей на пункте пропуска в Армянске практически нет, время досмотра занимает обычные 20-30 минут.
  • Движение транспорта через Крымский мост осуществляется в штатном режиме, также в полном объеме функционирует паромная переправа, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
 
Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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