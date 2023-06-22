Что известно об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым. Повреждено дорожное покрытие, жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, удар нанесен британской ракетой Storm Shadow. Однако на осколках боеприпаса была найдена и французская маркировка.

ТАСС собрал основное об украинском ударе.

Что произошло

Вооруженные силы Украины нанесли удары по мостам вблизи Чонгара на административной границе между Херсонской областью и Крымом в восточной части Перекопского перешейка.

Взрывотехники проводят экспертизу, чтобы точно определить тип боеприпаса. На месте работают следователи. По предварительным данным, использовались британские ракеты Storm Shadow.

На месте удара найдены осколки снаряда с французской маркировкой, передает корреспондент ТАСС.

© Владимир Бондаренко/ Александр Полегенько/ ТАСС

О последствиях

Повреждено дорожное полотно, движение через Чонгарский мост приостановлено.

Жертв среди людей, по предварительным данным, нет.

Восстановление движения