Экс-главу "Газпром трансгаз Нижний Новгород" приговорили к 13 годам колонии

Признанный виновным во взятках Вячеслав Югай также должен выплатить штраф 200 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Нижегородский районный суд приговорил бывшего генерального директора "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По совокупности преступлений назначить Югаю наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 млн рублей, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал судья Дмитрий Пронин.

В доход государства также обратят квартиру Югая в Москве, гараж-бокс, мотоцикл Ducati, 1,7 млн рублей, $10 тыс. и €10 тыс.

Обвинения

Бывшего гендиректора компании задержали летом 2020 года. Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что Югая обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (8 эпизодов), ч. 2 ст. 290 УК РФ - 2 эпизода (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном и особо крупном размерах), а также ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, с 2016 по июль 2020 года он несколько раз через подчиненных получал взятки в виде денег и имущества от представителей фирм-контрагентов за осуществление беспрепятственной деятельности и общее покровительство. Всего следствием было доказано 11 эпизодов взяточничества, общая сумма превысила 6 млн рублей. Кроме того, превышая свои должностные полномочия, в феврале 2020 года обвиняемый фиктивно устроил в возглавляемую им организацию свою супругу. В результате она незаконно получила более 625 тыс. рублей. Противоправные действия Югая и его сообщников были выявлены сотрудниками ГУ МВД и УФСБ по региону и пресечены следователями СК.

Гособвинение ранее запросило для Югая 12 лет лишения свободы. Он не признал вину ни по одному из эпизодов. Адвокат в ходе прений отмечал, что его подзащитный не был задержан с поличным ни по одному из эпизодов, связанных, по версии следствия, с получением взяток.

Приговоры за посредничество

В июле 2021 года бывшего руководителя структурного подразделения ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" осудили на 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года за посредничество во взяточничестве. Также ему назначили штраф в размере 1,2 млн рублей. Позднее, в октябре 2021 года, за посредничество условные сроки получили еще двое бывших руководителей структурных подразделений компании. Им назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, и штрафы в размере 1,8 млн рублей.