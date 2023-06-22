В Екатеринбурге в ДТП с двумя автобусами пострадали пять человек

Проводится проверка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. В Екатеринбурге столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля, в результате травмы получили пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области в четверг.

"По предварительной информации, водитель автобуса "ПАЗ" (маршрут 083) - мужчина 1964 года рождения - при перестроении не уступил дорогу автобусу "ПАЗ" 014 маршрута под управлением водителя 1989 года рождения, который двигался в попутном направлении и допустил с ним столкновение. После чего произошло столкновение еще с двумя легковыми автомобилями - Honda и Hyundai. В результате ДТП травмы получили пять человек, четверых из них госпитализировали", - говорится в сообщении.

Движение на улице Технической, где произошло ДТП, затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение, опрашивают участников, устанавливают личности водителей и пострадавших. По факту ДТП проводится проверка.