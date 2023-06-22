Рогов заявил, что второй поврежденный мост между Херсонщиной и Крымом не использовался

Удар ВСУ, в частности, пришелся по старому мосту через залив Сиваш, уточнил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Второй мост между Крымом и Херсонской областью, поврежденный утром в четверг ударом украинских войск, уже не использовался. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Первые кадры Чонгарского моста сразу после ракетного удара. Второй удар пришелся по старому, неиспользуемому мосту через [залив] Сиваш", - написал он в своем Telegram-канале.

Утром 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между регионом и Крымом в районе Чонгара. Глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что движение по Чонгарскому мосту приостановили. Как сообщил ТАСС представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск, на месте удара по Чонгарскому мосту найдены осколки снаряда с французской маркировкой. По предварительным данным, использовались ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

Автомобильный транспорт перенаправляют по двум альтернативным маршрутам через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". Как сообщил ТАСС министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, проблем с логистикой в регионе нет.